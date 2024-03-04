«Ни одного вопроса быть не должно». Титов — о решении Абаскаля уехать с игры с «Зенитом»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Егор Титов поделился мнением относительно решения главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля не посещать матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором его команда играла с «Зенитом» (0:0) в Санкт-Петербурге.

«Абаскаль — не Романцев, которого мы чувствовали везде и всегда. Он решил поступить так, может быть, это было на удачу. Без Абаскаля команда сыграла «на ноль» с «Зенитом», не проиграла. Да пусть он так делает всегда! Главное, чтобы «Спартак» набирал очки. Не вижу ничего страшного в его поступке. Наверняка это было обговорено заранее. Хотя в моё время подобное было неприемлемо. Не думаю, что кто-то из игроков негативно воспринял эту ситуацию. Ни одного вопроса к тренеру быть не должно», — приводит слова Титова «Матч ТВ».

Напомним, перед началом матча глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что Абаскаль будет следить за матчем с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды.

После 19 туров чемпионата России «Спартак» набрал 31 очко и занимает четвёртое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров в РПЛ «Зенит» заработал 37 очков и расположился на второй строчке.