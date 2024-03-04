«Моё будущее — в «Милане». Португальский форвард Рафаэл Леау — о своей карьере

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о своём будущем, а также заявил о желании выигрывать трофеи вместе с «россонери».

«Моё будущее — в «Милане». У меня всё ещё действует четырёхлетний контракт. «Милан» помог мне, когда я оказался в очень сложной ситуации, они поддержали меня. Я не забываю, я предан. Я приехал сюда ребёнком, здесь я вырос как человек и как футболист. Я хочу снова побеждать, моя голова находится здесь.

Чтобы расти, я должен выигрывать важные трофеи, такие как Лига чемпионов или Лига Европы. Когда ты в «Милане», ты должен это делать, это не выбор, это обязанность, оставить своё имя в истории. Лига Европы? Там много сильных команд, но у нас в голове есть чёткая идея: дойти до финала и победить», — приводит слова Леау журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне Леау принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.