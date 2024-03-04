Минспорта РФ Матыцин: делаем всё возможное, чтобы Fan ID объединял болельщиков

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин оценил рекорд посещаемости игр РПЛ после введения системы Fan ID, а также подчеркнул, что карта болельщика должна объединять любителей спорта.

«Отлично (рекордная посещаемость. — Прим. «Чемпионата»). Надо искать возможности для того, чтобы люди комфортно себя чувствовали на стадионе. Чтобы Fan ID не разъединял мир болельщиков и всех тех, кто любит спорт, а, наоборот, объединял. Со своей стороны мы для этого делаем максимум возможного, надеюсь на понимание со стороны любителей футбола», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» побил рекорд посещаемости в РПЛ после введения Fan ID. Эту игру посетили 57 865 зрителей. Карта болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С декабря 2022-го Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ. После 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 39 очков. Второе место занимает «Зенит» (37 очков).