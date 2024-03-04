Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Основатель Jögel Мовсесян: в сезоне-2024/2025 один клуб РПЛ будет играть в нашей форме

Основатель Jögel Мовсесян: в сезоне-2024/2025 один клуб РПЛ будет играть в нашей форме
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян сообщил, что в следующем сезоне производитель станет техническим спонсором одного из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Да, мы заходим в РПЛ. В форме Jögel со следующего сезона будет играть как минимум один клуб Премьер-Лиги. Это будет полноценная экипировка команды – начиная от игровой формы и заканчивая сумками и кроссовками. Всё, что нужно футбольному клубу, будет произведено нашей компанией», — приводит слова Мовсесяна издание «РБ Спорт».

Напомним, с лета 2023 года Jögel является официальный партнёром Российского футбольного союза. Амбассадорами российской компании являются голкиперы «Спартака» и московского «Динамо» Александр Селихов и Игорь Лещук, а также вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. Отметим, что после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблицы находится «Краснодар», набравший 39 очков. Второе место занимает «Зенит» (37 очков), тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков).

Материалы по теме
Основатель Jögel выразил сожаление о появлении информации о форме сборной России в СМИ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android