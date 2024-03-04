Основатель Jögel Мовсесян: в сезоне-2024/2025 один клуб РПЛ будет играть в нашей форме

Основатель компании Jögel Артур Мовсесян сообщил, что в следующем сезоне производитель станет техническим спонсором одного из клубов Российской Премьер-Лиги.

«Да, мы заходим в РПЛ. В форме Jögel со следующего сезона будет играть как минимум один клуб Премьер-Лиги. Это будет полноценная экипировка команды – начиная от игровой формы и заканчивая сумками и кроссовками. Всё, что нужно футбольному клубу, будет произведено нашей компанией», — приводит слова Мовсесяна издание «РБ Спорт».

Напомним, с лета 2023 года Jögel является официальный партнёром Российского футбольного союза. Амбассадорами российской компании являются голкиперы «Спартака» и московского «Динамо» Александр Селихов и Игорь Лещук, а также вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев. Отметим, что после 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона во главе турнирной таблицы находится «Краснодар», набравший 39 очков. Второе место занимает «Зенит» (37 очков), тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (35 очков).