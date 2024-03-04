В «ПСЖ» ожидают, что Мбаппе выплатит клубу до € 150 млн — AS

В руководстве «Пари Сен-Жермен» ожидают, что нападающий Килиан Мбаппе выплатит клубу часть подписного бонуса при переходе в мадридский «Реал», сообщает AS.

По информации источника, это сумма может составить от € 100 млн до € 150 млн. Это поможет оставить французский клуб в хорошем финансовом положении после бесплатного ухода форварда по окончании контракта.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 32 гола и семь результативных передач.