Галактионов: «Локомотив» ещё может конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов полагает, что железнодорожникам по силам конкурировать с лидирующим в чемпионате «Краснодаром» и занимающим второе место «Зенитом».

«Можно ли конкурировать после поражения от «Динамо»? Конкурировать всегда можно и нужно. Почему нет?! Всего лишь одна игра проиграна, но остальные матчи впереди, где мы должны цепляться и биться. Поэтому конкурировать ещё можно», — приводит слова Галактионова Sport24.

Напомним, в состоявшемся накануне, 3 марта, матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» «Локомотив» потерпел поражение со счётом 1:2. После 19 сыгранных матчей подопечные Галактионова занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем мачте внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 10 марта и начнётся в 16:30 мск.