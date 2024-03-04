Экс-тренер «Монако» Морено: Головин похож на Сауля и де Йонга ― исключительный игрок

Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес, ранее возглавлявший «Монако» и работавший в ряде испанских клубов, рассказал, на кого по стилю игры похож российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Также испанский специалист охарактеризовал сильные стороны российского хавбека.

«Саша похож на Сауля по способностям создавать моменты из ничего, плюс они похожи физически и по желанию отрабатывать в обороне. Ещё Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге. Что ценно в Головине ― он никогда не прячется на поле, старается быть лидером. Головин ― исключительный игрок в плане профессионализма», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.