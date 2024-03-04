Карраскаль рассказал, что нужно улучшить «Динамо» по итогам матча с «Локомотивом»

Атакующий полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль рассказал, чего не хватило его команде для идеальной оценки в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). По мнению колумбийца, «Динамо» стоит поработать над сохранением ритма и концентрации в концовке матчей. Также Карраскаль прокомментировал факт получения награды лучшему игроку матча с «Локомотивом».

«Возможно, в концовке нам не хватило концентрации и мы немного сбавили ритм, но не стоит забывать, что в составе «Локомотива» есть сильные футболисты. Но этот момент надо улучшать.

Меня признали лучшим игроком матча? Я считаю, что эта награда для всей нашей команды. Не только я выделялся – все проделали огромную работу и заслуживали её получить. Но, к сожалению, награда только одна», — приводит слова Карраскаля официальный сайт «Динамо».

Напомним, «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России в сезоне-2023/2024. В активе команды Марцела Лички 35 очков.