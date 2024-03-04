Агент Дзюбы: замена Артёма в матче с «Динамо»? Ни о какой травме я не слышал

Агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, высказался о ранней замене футболиста в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Замена из-за возможной травмы? По замене надо обращаться в клуб, ни о какой травме я не слышал. У Артёма со здоровьем всё хорошо», — приводит слова Гольдмана издание «Спорт день за днём».

Напомним, 35-летний форвард вышел в стартовом составе железнодорожников на матч с «Динамо» и был заменён на 46-й минуте. В нынешнем сезоне Артём провёл 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт российского нападающего с «Локомотивом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 3 млн.