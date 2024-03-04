Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» объявил о заключении сотрудничества с компанией «Комус»

«Спартак» объявил о заключении сотрудничества с компанией «Комус»
Комментарии

Московский ФК «Спартак» объявил о заключении сотрудничества с компанией «Комус», которая занимается продажей товаров для дома и офиса (канцелярия, техника, мебель и прочее). Теперь логотип компании будет нанесён на игровую форму красно-белых.

«Спартак» и «Комус» стали партнёрами. Подписали договор о сотрудничестве с одним из лидеров России по продаже товаров для офиса и бизнеса. На форму красно-белых будет нанесён логотип «Комус», а на домашних матчах команды всех болельщиков будут ждать специальные выставочные зоны, развлекательные активности и приятные бонусы от «Комуса», — написала пресс-служба московского клуба.

В данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 19 матчей.

Материалы по теме
«Спартак» без Абаскаля вернул надежду
«Спартак» без Абаскаля вернул надежду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android