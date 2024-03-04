Московский ФК «Спартак» объявил о заключении сотрудничества с компанией «Комус», которая занимается продажей товаров для дома и офиса (канцелярия, техника, мебель и прочее). Теперь логотип компании будет нанесён на игровую форму красно-белых.

«Спартак» и «Комус» стали партнёрами. Подписали договор о сотрудничестве с одним из лидеров России по продаже товаров для офиса и бизнеса. На форму красно-белых будет нанесён логотип «Комус», а на домашних матчах команды всех болельщиков будут ждать специальные выставочные зоны, развлекательные активности и приятные бонусы от «Комуса», — написала пресс-служба московского клуба.

В данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко за 19 матчей.