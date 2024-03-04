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Капитан «Динамо» Бальбуэна высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024

Капитан «Динамо» Бальбуэна высказался о чемпионской гонке в РПЛ сезона-2023/2024
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Защитник и капитан «Динамо» Фабиан Бальбуэна высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. В 19-м туре (сразу после выхода с зимнего перерыва) лидеры чемпионата, «Краснодар» и «Зенит», потеряли очки, сыграв свои матчи вничью. «Динамо», в свою очередь, обыграло «Локомотив» и приблизилось к первому месту на расстояние четырёх очков.

«Тот факт, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в первом туре после рестарта, говорит о том, что у нас много сильных команд. Легко не будет никому, мы это прекрасно понимаем.

Нынешний «Зенит» не выглядит так мощно? Я бы так не сказал. Это лишь говорит о том, что сейчас больше команд лучше готовы к чемпионату. Тот же «Краснодар» в прекрасной форме. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА – все борются за победу. Уровень конкуренции в лиге высок, у всех есть шансы», – приводит слова Бальбуэны Metaratings.

Напомним, «Динамо» набрало 35 очков в 19 матчах РПЛ. У лидера, «Краснодара», 39 очков в активе. «Зенит», занимающий второе место, имеет 37 очков.

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