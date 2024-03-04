Червиченко: Нант — отличный город, Миранчук может поехать туда и получить разнообразие

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о том, что французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку.

«Меня Миранчуки не восхищают настолько, какие предложения им насыпают. Да, хорошие игроки, но им немного больше похвалы раздают, чем есть на самом деле. Если есть вариант поехать в «Нант», то почему нет? Кузяев же нашёл себя в «Гавре»: хорошо играет, живёт во Франции. Так и Миранчук, он же всё время в «Локомотиве» сидит.

Может поехать в Нант — отличный город и страна тоже интересная. Сезон или два можно поиграть и получить разнообразие. Если предложение серьёзное, то им можно и воспользоваться. К тому же он много отдал себя российскому футболу, поэтому можно уезжать», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, контракт футболиста с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2023/2024. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.