Источник: «Спартак» ищет поле для тренировок команды

Московский «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» на данный момент не устраивает представителей основной команды. Отмечается, что красно-белые могут задействовать поле на базе в Тарасовке, но такой вариант не является предпочтительным для клуба.

Ранее стало известно, что следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», не прошло аттестацию комиссии РПЛ.