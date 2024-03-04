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Источник: «Спартак» ищет поле для тренировок команды

Источник: «Спартак» ищет поле для тренировок команды
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Московский «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Об этом сообщает издание Metaratings.

По сведениям источника, состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» на данный момент не устраивает представителей основной команды. Отмечается, что красно-белые могут задействовать поле на базе в Тарасовке, но такой вариант не является предпочтительным для клуба.

Ранее стало известно, что следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», не прошло аттестацию комиссии РПЛ.

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