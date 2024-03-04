Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Немецкие и английские топ-клубы летом попытаются приобрести Хави Симонса

Немецкие и английские топ-клубы летом попытаются приобрести Хави Симонса
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за «РБ Лейпциг», летом может сменить клубную прописку. Об этом информирует журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

Сообщается, что в переходе 23-летнего игрока заинтересованы английские «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», а также мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Однако, несмотря на интерес топ-клубов, «ПСЖ», с которым у игрока заключён контракт 30 июня 2027 года, не заинтересован в его продаже.

Ранее в интервью главный тренер «ПСЖ» сказал, что клуб следит за прогрессом своего игрока.

Хави Симонс в этом сезоне провёл за «РБ Лейпциг» 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и отметился 12 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным известного интернет-портала Transfermarkt, — € 70 млн.

Материалы по теме
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о Хави Симонсе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android