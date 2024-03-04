Источник: «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашнем стадионе

«Спартак» проведёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с «Оренбургом» на домашнем стадионе («Лукойл Арена»). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», не прошло аттестацию комиссии РПЛ.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Сообщалось, что состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» на данный момент не устраивает представителей основной команды. По данным СМИ, красно-белые могут задействовать поле на базе в Тарасовке, но такой вариант не является предпочтительным.