Экс-тренер «Урала» Матвеев: хотел бы, чтобы Шатов возглавил команду, — было бы символично

Бывший главный тренер «Урала» Юрий Матвеев высказался о тренерской карьере Олега Шатова.

«Сложно сказать, как будет развиваться тренерская карьера Шатова. Хочется пожелать, чтобы сбылось всё, что он задумал. Олег очень харизматичный человек, правильный, с хорошим воспитанием и футбольным образованием. Если всё сложится хорошо, буду очень рад за него.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы Шатов стал главным тренером «Урала», если он сам того захочет. Это было бы символично, что воспитанник нашего футбола возглавляет главную команду региона», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». Также он успел поиграть за «Анжи», «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Затем Олег первый раз приостановил игровую карьеру с ноября 2021-го по февраль 2022-го, после чего подписал контракт с уральцами. Россиянин поиграл до августа 2023 года и вновь приостановил карьеру. Зимой он проходил тренерскую стажировку в екатеринбургском клубе.