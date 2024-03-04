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В «Спартаке» сообщили, где команда проведет ближайшую тренировку

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал слухи о плохом состоянии тренировочных полей на базе в Тушино.

«Ближайшую тренировку проводим у себя на базе в Тушине», – передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее издание Metaratings сообщало, что московский «Спартак» ищет варианты поля для тренировок в Москве и области. Уточнялось, что состояние поля на базе вблизи «Лукойл Арены» на данный момент не устраивает представителей основной команды.

Напомним, следующий матч московского футбольного клуба «Спартак» с воронежским «Факелом» пройдет 10 марта в «Лужниках». Об этом в пятницу, 1 марта, сообщили в пресс-службе Российской Премьер-Лиги. Решение связано с тем, что поле домашней арены «Спартака», «Лукойл Арены», не прошло аттестацию комиссии РПЛ.