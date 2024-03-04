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Спортдиректор «Баварии»: мы не можем покупать суперзвёзд, нужно искать варианты дешевле

Спортдиректор «Баварии»: мы не можем покупать суперзвёзд, нужно искать варианты дешевле
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Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о трансферной политике мюнхенского клуба ближайшим летом.

«Бавария» не может постоянно подписывать суперзвёзд. На данный момент Гарри Кейн доказал свою ценность для клуба, но мы не можем постоянно совершать подобные трансферы.

Мы хотим построить сильную команду. И на трансферном рынке есть очень, очень хорошие футболисты, которые, возможно, не стоят € 80-100 млн», — приводит слова Эберля DAZN.

На данный момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков. Мюнхенцы также вылетели из Кубка Германии и не смогли обыграть «Лейпциг» (0:3) в матче за Суперкубок. Подопечные Томаса Тухеля уступили «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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