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Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей — Voetbalprimeur

Промеса выпустят из ОАЭ благодаря вмешательству российских властей — Voetbalprimeur
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес в ближайшее время выйдет на свободу в ОАЭ. Об этом сообщает Voetbalprimeur.

По сведениям источника, переговоры с Эмиратами по высвобождению футболиста «Спартака» прошли на самом высоком политическом уровне. Российской стороне удалось добиться освобождения для Промеса.

Полиция Дубая 29 февраля задержала Промеса при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум, игрок был доставлен в полицейский участок. В прокуратуре Нидерландов сообщили, что Промес был задержан в ОАЭ из-за местного правонарушения.

Напомним, в текущем сезоне Промес сыграл за «Спартак» 21 матч в различных турнирах, где забил восемь голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт с российским клубом действует до июня 2024 года.

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