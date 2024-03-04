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Сергей Гуренко: Антон Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере

Сергей Гуренко: Антон Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере
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Бывший игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об интересе французского «Нанта» к полузащитнику красно-зелёных Антону Миранчуку.

«Не видел, в какой футбол играет «Нант». Думаю, в большей степени всё зависит не от чемпионата, а от тренера, к которому ты идёшь. Головин в «Монако» стал одним из лидеров и ведущих игроков чемпионата Франции. По манере игры они с Антоном очень похожи. Многое будет зависеть от партнёров и тренера.

Миранчук понимает, что надо что-то менять в своей карьере. Возможный переход в тот же «Нант» должен пойти Антону на пользу. Если не попробуешь, никогда не поймёшь. Думаю, что он заслужил попробовать себя в другом чемпионате», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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