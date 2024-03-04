Первый тренер Миранчука — об интересе «Нанта» к Антону: скорее всего, фейк

Первый тренер Антона Миранчука Александр Воронков отреагировал на информацию о том, что российский футболист летом может перейти во французский «Нант» на правах свободного агента.

«Честно говоря, я в это не верю. Мне кажется, что информация о переходе Антона в «Нант», скорее всего, фейк. Если нет, то пожелаем Антону только удачи и всех благ в чемпионате Франции, он вполне сможет потянуть этот уровень. Там у него будет мотивация доказать, что в РПЛ его недооценили. В «Локомотиве» он уже полностью не раскроется, наверное — в какой-то момент помешали травмы, сейчас уже возраст, может, не тот. А в Европе он, уверен, сможет раскрыться. Он захочет показать себя и всем всё доказать. За год-два — почему нет», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что французский «Нант» проявляет интерес к полузащитнику «Локомотива» Антону Миранчуку. Контракт футболиста с железнодорожниками истекает по окончании сезона-2023/2024. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.