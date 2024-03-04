Роналду не сумел помочь «Аль-Насру» избежать поражения в матче азиатской ЛЧ

В понедельник, 4 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между эмиратским «Аль-Айном» и саудовским «Аль-Насром». Встреча была проведена в городе Аль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Встреча завершилась минимальной победой «Аль-Айна» — 1:0.

В составе победителей единственным забитым мячом отметился полузащитник Суфиан Рахими, отличившийся с передачи хавбека Каку. Гости так и не сумели ответить своему сопернику. Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Айном» состоится в понедельник, 11 марта. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.