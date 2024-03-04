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Роналду не сумел помочь «Аль-Насру» избежать поражения в матче азиатской ЛЧ

Роналду не сумел помочь «Аль-Насру» избежать поражения в матче азиатской ЛЧ
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В понедельник, 4 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между эмиратским «Аль-Айном» и саудовским «Аль-Насром». Встреча была проведена в городе Аль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Игра началась в 19:00 по московскому времени. Встреча завершилась минимальной победой «Аль-Айна» — 1:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
1 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Rahimi – 44'    
Удаления: нет / Лапорт – 90+4'

В составе победителей единственным забитым мячом отметился полузащитник Суфиан Рахими, отличившийся с передачи хавбека Каку. Гости так и не сумели ответить своему сопернику. Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Айном» состоится в понедельник, 11 марта. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 2-й матч
11 марта 2024, понедельник. 22:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка азиатской ЛЧ - 2023/2024
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