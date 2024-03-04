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Полузащитник «Барселоны» Педри сделал заявление после очередной травмы

Полузащитник «Барселоны» Педри сделал заявление после очередной травмы
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Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал травму, полученную в матче 27-го тура Примеры с «Атлетиком» (0:0).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Трудно остановиться и начинать заново после всех усилий и труда, стоящих за этим. Несмотря на это, не сомневайтесь, что вчерашние слёзы беспомощности очень скоро вернутся к слезам счастья.

Невероятно, сколько любви вы подарили мне за последние несколько часов. Для вас, для персонала, для всех, кто меня окружает, и для меня самого мы должны смотреть вперёд. У нас осталось много радостей, которыми мы можем поделиться. Вперёд!» – написал испанец в своих социальных сетях.

Напомним, 4 марта в матче 27-го тура Примеры «Атлетик» – «Барселона» Педри получил травму бедра. В концовке первого тайма он был заменён. По сведениям СМИ, испанский полузащитник может пропустить около шести недель. Для Педри это уже девятая травма с 2021 года.

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