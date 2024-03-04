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«Реал» выкупит защитника «Жироны» Гутьерреса за € 8 млн

«Реал» выкупит защитника «Жироны» Гутьерреса за € 8 млн
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Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес в летнее трансферное окно вернётся в «Реал», сообщает Cadena Ser. Напомним, игрок обороны является воспитанником мадридского клуба.

По информации источника, «Реал» воспользуется опцией обратного выкупа футболиста за € 8 млн. Отмечается, что другие левые защитники «сливочных» — Ферлан Менди и Фран Гарсия — скорее всего, покинут команду.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Гутьеррес выступает за «Жирону» с 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн. Ранее сообщалось об интересе к испанскому защитнику со стороны «Баварии».

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