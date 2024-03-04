Хавбек «МЮ» Фернандеш: хотим попасть в ЛЧ, будет тяжело, но нужно стараться

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил шансы своей команды на попадание в розыгрыш Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

«Мы хотим попасть в Лигу чемпионов. Хотим постараться до конца сезона, чтобы попасть в четвёрку сильнейших. Это даст нам возможность играть в этом турнире. Мы знаем, что это будет тяжело, но мы должны сделать всё, что от нас зависит», – приводит слова Фернандеша The Guardian.

«Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание манкунианцев от зоны Лиги чемпионов — 11 очков.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» не смог выйти из группы. «Красные дьяволы» заняли последнее, четвёртое место в квартете с «Баварией», «Копенгагеном» и «Галатасараем».