«Ювентус» ведёт переговоры о назначении нового главного тренера — Foot Mercato

Туринский «Ювентус» ведёт переговоры с наставником «Болоньи» Тьяго Моттой о подписании контракта следующим летом. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, переговоры между «Ювентусом» и итальянским специалистом начались, но идут медленно, поскольку Мотта хочет сосредоточиться на работе с «Болоньей», чтобы успешно завершить концовку сезона и попасть в Лигу чемпионов.

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли лично заинтересован в переходе Тьяго Мотты и участвует в переговорах с «Болоньей». Отметим, что контракт Мотты с клубом заканчивается 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Серии А «Болонья» под руководством Мотты после 27 сыгранных матчей занимает четвёртое место, имея в своем активе 51 очко.