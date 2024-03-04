Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил возможности отсутствия Мбаппе в матче ЛЧ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике неоднозначно ответил на вопрос журналиста о возможном отсутствии форварда Килиана Мбаппе в стартовом составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «ПСЖ» со счётом 2:0.

«Привыкли ли мы играть без Мбаппе? Может быть, да, а может быть, и нет. Кто знает?» — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.