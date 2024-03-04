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Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил возможности отсутствия Мбаппе в матче ЛЧ

Тренер «ПСЖ» Энрике не исключил возможности отсутствия Мбаппе в матче ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике неоднозначно ответил на вопрос журналиста о возможном отсутствии форварда Килиана Мбаппе в стартовом составе команды на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад». Напомним, первая встреча завершилась уверенной победой «ПСЖ» со счётом 2:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Привыкли ли мы играть без Мбаппе? Может быть, да, а может быть, и нет. Кто знает?» — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В нынешнем сезоне форвард провёл 32 матча во всех турнирах, в которых отметился 32 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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