Тухель: цель «Баварии» в матче с «Лацио» — победа с разницей в два мяча

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о задачах своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио». Напомним, в первом матче мюнхенцы уступили римлянам на выезде со счётом 0:1.

«У нас есть 90 минут, чтобы полностью изменить непростую ситуацию. Нам нужны холодные головы, но вместе с тем и эмоции. Мы с самого начала матча должны показать, что хотим и можем забивать голы.

Мы должны победить хорошо организованную команду Маурицио Сарри. Надеемся, что болельщики и атмосфера домашнего стадиона поспособствуют тому, чтобы мы смогли достичь своей главной цели – победы с разницей в два мяча», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.