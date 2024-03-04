Гендиректор «Динамо» — о возможном налоге на легионеров: позиция у нас сформирована

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как в московском клубе относятся к возможному введению налога на легионеров.

«Мы ждём обсуждения. Позиция у нас сформирована, обсудим её с другими клубами.

Ситуацию два года назад обсуждали, но многое изменилось. Нам надо понять, как будет работать механизм не только взимания денежных средств, но и их распределения. Это всё надо будет обсудить на собрании лиги. Нужно узнать все подробности», – приводит слова Пивоварова «РБ Спорт».

Напомним, в 2022 году появлялась информация, что в РПЛ введут налог на легионеров: клубы будут платить от 5 до 10 тысяч рублей за каждую минуту, проведённую иностранцем на поле. Сумма налога будет зависеть от возраста легионера.