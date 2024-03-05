«Нельзя в матчах с «Баварией» обороняться по 100 минут». Сарри — об ответной игре в ЛЧ

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, в первой игре римляне одолели мюнхенцев на домашней арене со счётом 1:0.

«В футболе нет ничего невозможного — это должно придать нам смелости. В нас должны гореть огонь и злость.

«Бавария» – команда высочайшего уровня, им легко даются голы. В играх с такими клубами нельзя обороняться по 100 минут. Нам нужна смелость, чтобы продвигать мяч вперёд. Надеюсь, «Бавария» оставит нам достаточно свободного пространства, поскольку обычно они редко теряют тактический баланс», — приводит слова Сарри Football Italia.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.