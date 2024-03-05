Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нельзя в матчах с «Баварией» обороняться по 100 минут». Сарри — об ответной игре в ЛЧ

«Нельзя в матчах с «Баварией» обороняться по 100 минут». Сарри — об ответной игре в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался об ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Напомним, в первой игре римляне одолели мюнхенцев на домашней арене со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе нет ничего невозможного — это должно придать нам смелости. В нас должны гореть огонь и злость.

«Бавария» – команда высочайшего уровня, им легко даются голы. В играх с такими клубами нельзя обороняться по 100 минут. Нам нужна смелость, чтобы продвигать мяч вперёд. Надеюсь, «Бавария» оставит нам достаточно свободного пространства, поскольку обычно они редко теряют тактический баланс», — приводит слова Сарри Football Italia.

Ответная встреча между «Баварией» и «Лацио» состоится во вторник, 5 марта. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Материалы по теме
Тухель: цель «Баварии» в матче с «Лацио» — победа с разницей в два мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android