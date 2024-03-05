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Агент Гурцкая раскритиковал работу гендиректора «Спартака» Малышева

Агент Гурцкая раскритиковал работу гендиректора «Спартака» Малышева
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Агент Тимур Гурцкая прокомментировал работу генерального директора московского «Спартака» Олега Малышева.

«Он не справляется. Авторитета не хватает для того, чтобы не вышел скандал с Джикией, Соболевым, не вышла история с перелётом Абаскаля. Плюс непригодное поле», — сказал Гурцкая в эфире передачи «Итоги!» на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Малышев был назначен генеральным директором «Спартака» в июле прошлого года. На этом посту 46-летний функционер сменил Евгения Мележикова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию.

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко после 19 туров. Отставание красно-белых от лидирующего «Краснодара» составляет восемь очков.

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