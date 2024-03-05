В «Роме» приняли решение по будущему Де Росси

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси может подписать новый контракт с итальянской командой.

Как сообщает Calciomercato, владельцы «Ромы» впечатлены работой Де Росси и могут предложить ему двухлетний контракт со значительным повышением заработной платы. При этом пока что переговоры не начались. Текущее соглашение Де Росси с «Ромой» действует до 30 июня 2024 года.

Напомним, в бытность футболистом Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 год. За этот период он принял участие в 616 матчах во всех турнирах, в которых отметился 63 голами и 60 результативными передачами. Болельщики «Ромы» называют Де Росси живой легендой клуба наравне с Франческо Тотти.

После 27 туров Серии А римский клуб набрал 47 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.