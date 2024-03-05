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Роналду – болельщикам «Аль-Айна»: увидимся в Эр-Рияде

Роналду – болельщикам «Аль-Айна»: увидимся в Эр-Рияде
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Аль-Айна» после поражения в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов. Напомним, встреча прошла в Аль-Айе (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
1 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Rahimi – 44'    
Удаления: нет / Лапорт – 90+4'

«Увидимся, в Эр-Рияде», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по ходу матча болельщики «Аль-Айна» выкрикивали фамилию Лионеля Месси.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Айном» состоится в понедельник, 11 марта. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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