Роналду – болельщикам «Аль-Айна»: увидимся в Эр-Рияде

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обратился к болельщикам «Аль-Айна» после поражения в первом четвертьфинальном матче азиатской Лиги чемпионов. Напомним, встреча прошла в Аль-Айе (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

«Увидимся, в Эр-Рияде», — приводит слова Роналду Al Nassr Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, по ходу матча болельщики «Аль-Айна» выкрикивали фамилию Лионеля Месси.

Ответный матч между «Аль-Насром» и «Аль-Айном» состоится в понедельник, 11 марта. Он пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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