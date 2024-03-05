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Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче с «Шеффилдом»

Артета прокомментировал разгромную победу «Арсенала» в матче с «Шеффилдом»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу лондонской команды в матче с «Шеффилд Юнайтед» (6:0).

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'     0:2 Богл – 13'     0:3 Мартинелли – 15'     0:4 Хаверц – 25'     0:5 Райс – 39'     0:6 Уайт – 58'    

«Мне понравилось, как сыграла команда. Мы были агрессивны как с мячом, так и без него, также нам удалось не пропустить. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Я рад возвращению в строй Томаса Парти и Фабиу Виейра. Теперь главное для нас – сохранить этот темп», – приводит слова Артеты Sky Sports.

Напомним, в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» прошёл матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» встречался с лондонским «Арсеналом». Игра завершилась победой «Арсенала» со счётом 6:0.

«Арсенал» набрал 61 очко. Подопечные Микеля Артеты остались на третьем месте в турнирной таблице и не отстали от лидеров по итогам игрового уикенда («Ливерпуль» идёт первым с 63 очками, а «Манчестер Сити» вторым с 62 очками). Что касается «Шеффилда», то он располагается на последнем месте. На счету команды 13 очков после 27 туров английской Премьер-лиги.

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