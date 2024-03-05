Черчесов ответил на скандальное заявление Глушакова по невызову в сборную на ЧМ-2018

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на скандальное заявление экс-полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова. Ранее Глушаков заявил, что Черчесов не вызвал его в сборную России на домашний чемпионат мира в 2018 году по указу третьего лица — «шефа».

«Я прочитал внимательно его интервью. Ни одной фамилии не прозвучало. Я так не люблю, если честно. Если «шеф», скажи кто. Кто это, что это? Во-первых, он должен был оценить, что я ему сам позвонил и сказал, что он не в составе. Это уже, наверное, большой плюс.

Естественно, я объяснил. Сказал: «Слушай, я главный тренер. Когда будешь главным тренером, тогда поймёшь, как решения принимаются, по каким критериям». Вот и всё. Он не может догадаться, что не соответствовал он по той или иной причине тем задачам, которые мы ставили? Причём футболист хороший. Причём заслуженный. Причём мною уважаемый. Поэтому я ему и позвонил. А потом читаешь… Это немножко неправильно", — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, Денис Глушаков выступал за «Спартак» с июля 2013 года по июль 2019 года. В составе красно-белых полузащитник принял участие в 172 матчах, отметился 23 забитыми мячами и 10 результативными передачами, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.