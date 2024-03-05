«Зенит» поздравил Вячеслава Малафеева с Днём рождения. Экс-голкиперу исполнилось 45 лет

Футбольный клуб «Зенит» поздравил своего экс-вратаря Вячеслава Малафеева с Днём рождения. Вчера, 4 марта, футболисту исполнилось 45 лет.

«Вячеславу Малафееву — 45! С днем рождения, легенда!», — гласит сообщение, опубликованное пресс-службой питерского клуба в телеграм-канале.

Малафеев является воспитанником «Зенита», прошёл путь от академии до основной команды. За питерский клуб голкипер провёл 17 сезонов (с 1999 по 2016), сыграл 442 матча, из которых 164 на ноль, в остальных пропустил 436 мячей.

Вместе с «Зенитом» Малафеев выиграл четыре чемпионата России, три Кубка, два Суперкубка России и один Кубок российской лиги, а также Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Голкипер завершил карьеру летом, по окончанию сезона-2015/2016.

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