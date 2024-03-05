«Реал» находится в завершающей стадии переговоров с одним из лидеров «Баварии»

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может стать игроком «Реала», сообщает Cadena Ser.

По данным источника, переговоры о переходе футболиста находятся в финальной стадии. Сделка пока не согласована, но стороны близки к ней.

Ранее «Бавария» требовала за игрока € 50 млн, а «Реал» предлагал € 35 млн, но сейчас позиции сторон стали ближе. Сам футболист хочет перейти в «Реал». Сообщалось, что Альфонсо ужк достиг предварительной договоренности о переходе в «Реал».

Напомним, текущее соглашение Дэвиса с «Баварией» действует до лета 2025 года. В этом сезоне он забил один мяч и отдал три ассиста в 28 матчах за мюнхенцев. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.