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Фоден прокомментировал слова Гвардиолы о том, что он является игроком мирового уровня

Фоден прокомментировал слова Гвардиолы о том, что он является игроком мирового уровня
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал слова главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, который назвал его игроком мирового уровня.

«Я ещё не игрок мирового уровня. Думаю, что у меня есть потенциал, чтобы им стать, но услышать это от тренера для меня является особенным. Я всё ещё хочу продолжать совершенствоваться и пытаться быть ещё лучше как игрок. Я должен делать это постоянно в самых важных матчах.

Если это делать в течение нескольких лет – тогда ты получишь статус игрока мирового уровня. Я наслаждаюсь сезоном, сейчас я в хорошей форме, поэтому хочу так и продолжать. Возможно, это мой лучший сезон», – цитирует Фодена Goal.com.

После 27 туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (44 очка).

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