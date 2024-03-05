Фоден прокомментировал слова Гвардиолы о том, что он является игроком мирового уровня

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал слова главного тренера клуба Хосепа Гвардиолы, который назвал его игроком мирового уровня.

«Я ещё не игрок мирового уровня. Думаю, что у меня есть потенциал, чтобы им стать, но услышать это от тренера для меня является особенным. Я всё ещё хочу продолжать совершенствоваться и пытаться быть ещё лучше как игрок. Я должен делать это постоянно в самых важных матчах.

Если это делать в течение нескольких лет – тогда ты получишь статус игрока мирового уровня. Я наслаждаюсь сезоном, сейчас я в хорошей форме, поэтому хочу так и продолжать. Возможно, это мой лучший сезон», – цитирует Фодена Goal.com.

После 27 туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (44 очка).