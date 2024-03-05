Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Аль-Айна» провоцировали Криштиану Роналду во время матча с «Аль-Насром»

Фанаты «Аль-Айна» провоцировали Криштиану Роналду во время матча с «Аль-Насром»
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 4 марта, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов АФК между эмиратским «Аль-Айном» и саудовским «Аль-Насром». Встреча была проведена в городе Аль-Айн (ОАЭ) на стадионе «Тахнун Бин Мохаммед». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с японцем Хироюки Кимурой. Встреча завершилась минимальной победой «Аль-Айна» — 1:0.

Лига чемпионов АФК - 2024 . 1/4 финала. 1-й матч
04 марта 2024, понедельник. 19:00 МСК
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
Окончен
1 : 0
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Rahimi – 44'    
Удаления: нет / Лапорт – 90+4'

По ходу матча фанаты хозяев провоцировали звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Они скандировали имя Лионеля Месси при касании Роналду мяча. Также они пытались провоцировать португальца данными выкриками во время его ухода в подтрибунное помещение, сообщает Daily Mail.

Напомним, ранее саудовские болельщики также провоцировали Роналду во время матчей с его участием, на что португалец раздражался и отвечал неприличными действиями.

Роналду подтёрся шарфом «Аль-Хиляля» и бросил его фаната

Материалы по теме
«Просто заткнись». Экс-нападающий «Челси» обрушился с критикой на Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android