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Стала известна сумма, за которую «Бавария» планирует приобрести Тео Эрнандеса у «Милана»

«Бавария» в случае перехода защитника Альфонсо Девиса в мадридский «Реал» хочет подписать защитника «Милана» Тео Эрнандеса, сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По информации источника, мюнхенский клуб проинформирован о финансовых деталях потенциальной сделки, так как уже запрашивал информацию о 26-летнем французском футболисте. «Бавария» рассчитывает потратить на трансфер около € 60-70 млн, включая бонусы.

Также немецкий клуб уверен, что Эрнандес готов к новому вызову.

Эрнандес перешёл в «Милан» из «Реала» в июле 2019 года. Сумма трансфера составила € 22,8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 55 млн.

В нынешнем сезоне Эрнандес провёл 34 матча, забил 4 мяча и отдал 9 голевых передач.

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