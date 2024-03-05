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Аршавин объяснил, почему в матчах 19-го тура РПЛ не было пенальти и удалений

Аршавин объяснил, почему в матчах 19-го тура РПЛ не было пенальти и удалений
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Бывший полузащитник «Зенита» и «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора сине-бело-голубых Андрей Аршавин ответил на вопрос, почему в матчах 19-го тура Российской Премьер-Лиги не было ни одной красной карточки и ни одного пенальти.

«Связываю это с тем, что судьи не захотели идти к монитору, потому что им пришлось бы объяснять свои решения. Они всячески избегали этих возможностей. Они были согласны с тем, что им говорили в ухо, это пошло на пользу судейству», — заявил Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, со второй части сезона-2023/2024 на матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка страны арбитры должны публично объявлять свои решения после вмешательства системы VAR. Слова судей будут транслироваться на весь стадион и в телевизионный эфир.

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