Пименов: качество игры в 19-м туре РПЛ не понравилось, «Зенит» и «Краснодар» не впечатлили

Известный российский экс-футболист Руслан Пименов заявил, что ему не понравилась игра команд в чемпионате России после выхода с зимнего перерыва. По его словам, качество игры оставляет желать лучшего. Также Пименов подчеркнул, что его не впечатлили лидеры РПЛ, — «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» на зимних сборах выглядели ярче, чем в первом матче после возобновления сезона.

«Первый тур после зимней паузы — со знаком минус. Я видел на сборах «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», они выглядели намного ярче. Но вот качество в первом туре весной мне не понравилось, «Краснодар» тоже не впечатлил.

Но, я думаю, это первые матчи после длительной паузы. Больше было сумбура, качество футбола повысится к следующему туру», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».