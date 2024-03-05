Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пименов: качество игры в 19-м туре РПЛ не понравилось, «Зенит» и «Краснодар» не впечатлили

Пименов: качество игры в 19-м туре РПЛ не понравилось, «Зенит» и «Краснодар» не впечатлили
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский экс-футболист Руслан Пименов заявил, что ему не понравилась игра команд в чемпионате России после выхода с зимнего перерыва. По его словам, качество игры оставляет желать лучшего. Также Пименов подчеркнул, что его не впечатлили лидеры РПЛ, — «Зенит», «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» на зимних сборах выглядели ярче, чем в первом матче после возобновления сезона.

«Первый тур после зимней паузы — со знаком минус. Я видел на сборах «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», они выглядели намного ярче. Но вот качество в первом туре весной мне не понравилось, «Краснодар» тоже не впечатлил.

Но, я думаю, это первые матчи после длительной паузы. Больше было сумбура, качество футбола повысится к следующему туру», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Материалы по теме
Сборная 19-го тура РПЛ. Спаситель «Спартака», россиянин из «Зенита» и палач «Локо»
Сборная 19-го тура РПЛ. Спаситель «Спартака», россиянин из «Зенита» и палач «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android