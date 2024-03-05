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Кучаев: Марадишвили и Ермаков прикольнулись, что ЦСКА на месте

Кучаев: Марадишвили и Ермаков прикольнулись, что ЦСКА на месте
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал, как его встретили в нижегородском клубе бывшие футболисты ЦСКА Константин Марадишвили и Никита Ермаков.

«Прикольнулись, что ЦСКА на месте. С Ермаковым мы не так давно расстались, а с Марой регулярно поддерживаем общение после его ухода в «Локо». В принципе, как будто и не расставались. Конечно, мне от этого легче. Я давно знаю парней, они провели здесь какое-то время и успели больше меня адаптироваться. Они достаточно много помогают и являются такими проводниками в знакомстве с командой», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.

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