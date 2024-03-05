Кучаев: Юран открытый, много общается с командой, шутит. В коллективе классная атмосфера

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

«Юран достаточно открытый, много времени общается с командой, шутит. В коллективе классная, открытая атмосфера. Много интересных для футболистов игровых упражнений», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде. Игра состоится 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.