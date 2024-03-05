Константин Кучаев: я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: «Что не так?»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев высказался о малом количестве игрового времени, которое он получал в ЦСКА.

«У нас с Федотовым не было общения по этому поводу. Кто-то играет, а кто-то точно не будет играть — я был во втором списке. Никак это не объяснялось, вопрос не поднимался. Просто всё шло само по себе. У меня сидел внутри вопрос: почему так происходит и что не так? Но идти и разбираться — такого нет. Я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: «Что не так? Почему я не играю?» Конечно, я хотел играть. Но поговорить об этом не удалось. Я стараюсь что-то менять в игре, где-то прибавить», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очков за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.