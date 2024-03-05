Кучаев: когда выходишь на разных позициях, ты везде и нигде

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев ответил на вопрос, раздражало ли его, что им затыкали любые дыры в составе ЦСКА. Напомним, хавбек перебрался в нижегородский клуб в феврале этого года.

«Это всегда было не очень хорошим триггером для меня. Но при Викторе Михайловиче Гончаренко я мог это понять, потому что я был молодой, а состав — окрепший, с большими игроками. Мне не приходилось выбирать. Я играл — это уже было большим успехом. Конечно, я хотел выходить на своей позиции, но был не против закрыть любую позицию.

Со временем я стал взрослее и, грубо говоря, опытнее. Уже хотелось играть и тренироваться на своей позиции, прокачивать себя на ней. Потому что, когда ты выходишь на разных позициях, не можешь адаптироваться к чему-то одному. По сути, ты везде и нигде. Мне комфортнее всего играть в центре поля — восьмёркой или десяткой. Могу ещё сыграть на позиции левого хава. В целом эти три позиции. Правее мне уже неудобно», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.