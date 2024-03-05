Чемпионат Франции с нового сезона будет называться McDonalds Лига 1

Чемпионат Франции сменит своё официальное название со следующего сезона. Вместо «Uber Лига 1» соревнование будет называться «McDonalds Лига 1», информирует La Gazette Du Fennec.

Согласно сведениям источника, McDonalds заплатит за нейминговые права чемпионата Франции € 20 млн в год. Предыдущий партнёр, Uber, платил € 15 млн в год. Однако после отъезда из Лиги 1 главных звёзд в лице Лионеля Месси и Неймара, а также высокой вероятности ухода Килиана Мбаппе Uber уменьшил своё предложение на новый сезон. Чемпионат Франции начал поиск новых партнёров и договорился с крупной сетью быстрого питания McDonalds.

Отмечается, что о сделке не сообщается официально, так как стороны ещё не утрясли все юридические моменты — переговоры продолжаются.