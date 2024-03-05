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Кучаев: задача — набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар

Кучаев: задача — набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар
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Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев озвучил свои личные цели на вторую часть нынешнего сезона.

«Хочется сыграть все матчи от звонка до звонка, набрать форму. Я давно не играл с первых минут или полные игры. Задача — набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека из ЦСКА нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очка за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде. Игра состоится 9 марта и начнётся в 16:30.

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