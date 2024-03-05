«Команду готовил Абаскаль». Орлов — о решении тренера «Спартака» уехать перед «Зенитом»

Известный спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать в Москву перед матчем 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0), который проходил в Санкт-Петербурге. Эксперт считает, что, несмотря на дисквалификацию и уезд, команду к матчу всё равно готовил Абаскаль.

«Один человек пошутил с замечательным чувством юмора. Он сказал, что «Спартак» играл против тренера. У них же Абаскаль улетел, и они решили показать, что они без него прекрасно играют. Но это шутка. На самом деле я думаю, что к этому матчу команду готовил Абаскаль.

Мне понравился Угальде, он хороший футболист, всё делает, всё умеет делать. Но и Бабич хорош, он гол мог забить», — сказал Геннадий Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».