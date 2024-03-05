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Беспроигрышная серия «ПСЖ» на выезде в Лиге 1 достигла 19 матчей — это рекорд клуба

Беспроигрышная серия «ПСЖ» на выезде в Лиге 1 достигла 19 матчей — это рекорд клуба
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Сыграв вничью с «Монако» в 24-м туре Лиги 1 (0:0), «ПСЖ» установил самую длинную беспроигрышную серию в своей истории, не уступая соперникам по чемпионату Франции в гостевых встречах на протяжении 19 матчей. Об этом сообщает официальный аккаунт Лиги 1 в соцсети Х (ранее Twitter).

Франция - Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж

Данная беспроигрышная серия началась в минувшем сезоне матчем 25-го тура с «Марселем», в которой парижане разгромили соперника со счётом 3:0.

После 24 туров нынешнего сезона чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 55 очков и на текущий момент занимает первое место. В следующем гостевом матче французский гранд встретится с «Монпелье». Эта игра состоится 17 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де ла Моссон».

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